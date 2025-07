È un’avventura imprenditoriale in rosa, e under 40, quella di Valentina Santoro e Marianna De Martino, che hanno deciso di aprire una libreria a Melegnano. L’unica attualmente presente in città. “ Storie di carta “ è il nome del negozio, attivo da tre mesi esatti al civico 19 di via Clateo Castellini. Dalle ultime novità editoriali ai titoli per bambini, dai manga agli articoli da regalo, vi si possono trovare idee e suggerimenti per arricchire lo spirito. Valentina e Marianna erano entrambe dipendenti della sede melegnanese della Mondadori, che dopo anni di presenza in via Zuavi ha cessato l’attività. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Valentina e Marianna. Una scelta coraggiosa: "C’è voglia di leggere"