Galeata rinasce la Cappellina con i volontari

Dopo anni di abbandono e il crollo strutturale del 2024, un gruppo di volontari e di aziende di Galeata, in soli 29 giorni ha restaurato la Cappellina della Madonna del Ponte, uno dei simboli della storia e della fede del territorio galeatese, punto di sosta e preghiera per i viandanti, sin dal XVII secolo. Fatta costruire nel 1563 da Ser Marco da Versara, la chiesetta si affacciava sul vecchio ponte e sulla strada principale di fondo valle che collegava Galeata a Santa Sofia e alla Toscana. La struttura era dotata di un rosone attraverso cui si poteva ammirare e pregare la Madonna raffigurata in un affresco cinquecentesco e dove, per secoli, vi si sono celebrate festività religiose. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Galeata, rinasce la Cappellina con i volontari

