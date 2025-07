Tentava di rubare colpito e caduto a terra

Ennesimo episodio violento in Bassa Romagna nel tardo pomeriggio di ieri. Intorno alle 18 un uomo è stato trovato disteso a terra semicosciente in via Lato di Mezzo, nel quartiere Madonna delle Stuoie a Lugo. Secondo le prime informazioni, si tratta di un giovane di origine straniera, probabilmente nordafricana. Sarebbe stato visto armeggiare attorno a un’autovettura parcheggiata in strada, probabilmente nel tentativo di rubare, da una donna che abita in zona. A quel punto dalla casa sarebbe uscito un familiare di quest’ultima e tra l’uomo e il giovane si sarebbe innescata una discussione finita alle mani con lo straniero crollato a terra semicosciente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Tentava di rubare, colpito e caduto a terra"

