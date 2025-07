La vera arte della grigliata Le regole e i tagli giusti

"Grigliare è un’arte che va oltre le solite costate o salsicce. Al Beef Club Milano lavoriamo ogni giorno per selezionare tagli che raccontano una storia, valorizzando allevamenti sostenibili e razze pregiate. Ecco alcuni tagli alternativi – ma straordinari – che consiglio di provare sulla griglia". Il vademecum è di Adrian, titolare e selezionatore carni per Beef Club Milano. 1. Bavetta grande e bavetta piccola di Black Angus argentino (grass-fed) – Due tagli della pancia, poco conosciuti in Italia ma molto apprezzati all’estero per il sapore deciso e la straordinaria marezzatura. Se provengono da animali allevati ad erba, come quelli che selezioniamo, hanno una persistenza aromatica unica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La vera arte della grigliata. Le regole e i tagli giusti

In questa notizia si parla di: tagli - arte - vera - grigliata

Offerta Esclusiva per i Bergaboys! ? Hai voglia di una grigliata coi fiocchi o di fare scorta per tutta la settimana? Solo per i membri del Bergaboys Club, a luglio arriva una promo su misura per chi ama la carne vera: ?Acquista 3kg in totale tra cosce di po Vai su Facebook

Gli errori più comuni da evitare quando si cucina una bistecca secondo gli chef; Al “Matambre”, la carne è la regina indiscussa.

I tempi di cottura da rispettare per la carne alla griglia - MSN - Saper cuocere perfettamente la carne alla griglia è quasi un’arte: ma con i nostri consigli non avrai più problemi. Come scrive msn.com

Tipi di carne per grigliata - Dissapore - I tagli e i tipi di carne per grigliata e barbecue: ecco quali scegliere e come prepararli, dalla macelleria alla brace (o grill), tra manzo, maiale, pollame. Si legge su dissapore.com