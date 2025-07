E’ morto lo storico meccanico Egidio Cesarini domani i funerali

Con la scomparsa di Egidio Cesarini, classe 1933, meccanico storico di Sant’Angelo di Gatteo, se ne va un altro pezzo di storia paesana, di quella che ha vissuto l’era della modernizzazione e della motorizzazione di massa tra gli anni ‘60 e ‘80. Egidio Cesarini, cominciò i primi passi nel 1948 e ha trascorso un’intera esistenza nella rinomata officina meccanica Cesarini, nel centro di Sant’Angelo, in via Allende. Le origini però partono da via Signori, presso l’originaria abitazione dei Cesarini, dove Egidio, nel 1948 dopo essere stato apprendista per pochi mesi nell’officina Zanotti di Gambettola, si mise in proprio come autodidatta diventando così il decano dei meccanici della zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

