Avellino sull’orlo del crac politico | Nargi isolata Festa prepara il funerale del Comune

E così, anche stavolta, la politica si è messa il vestito buono per l'ennesimo funerale della speranza. A ogni passaggio di stagione — che sia la caduta delle foglie o dei bilanci — c’è sempre un sindaco a un passo dal burrone, un consigliere in preda a un’illuminazione tardiva e un ex sindaco. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it