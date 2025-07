stupor circus il mondo visto da una scatola

Un ragazzo con il sogno di entrare nel circo. Una ragazza che indossa una scatola in testa per non vedere il mondo. Un luna park, una tastiera e il misterioso Veroscopio. C’è tutto questo – e molto di più – in "Come i pesci", lo spettacolo di circo esperienziale firmato da Giacomo Costantini con la voce narrante di Wu Ming 2 e l’attrice Clio Gaudenzi, in scena al Parco Miralfiore oggi e domani, alle 19 e alle 20.30, nell’ambito del festival Stupor Circus. Lo spettacolo propone un nuovo format immersivo, in cui l’azione si osserva attraverso un dispositivo artigianale, ideato dallo stesso Costantini, chiamato Veroscopio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

