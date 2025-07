Che tempo farà in settimana anticiclone in arrivo ma niente caldo africano | le previsioni meteo di Sottocorona

L’aggiornamento sulle previsioni meteo di questa settimana del meteorologo Paolo Sottocorona. Torna il caldo con “temperature dai valori elevati ma non eccezionali. Torniamo a una base intorno ai 35 gradi”. Non mancheranno temporali al nord “In particolare mercoledì, soprattutto sulla parte di nord-est”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: caldo - settimana - previsioni - meteo

Le previsioni meteo per Napoli e Campania: forte caldo e sole nel fine settimana 17-18 maggio - Un fine settimana estivo, con temperature che sfioreranno i 25 gradi su Napoli e la Campania: la pioggia tornerà solo giovedì 22 maggio.

Anticiclone africano sull'Italia nella settimana dell'1 maggio, caldo fino a 29 gradi: le previsioni meteo - Le previsioni meteo per il ponte dell’1 maggio: cosa succederà alle temperature in Italia con l’arrivo dell’anticiclone africano

Sole e caldo estivo fino a domenica: «La prossima settimana piogge e temporali» - L'anticiclone subtropicale sull’Italia in questi giorni fino a sabato porterà tempo stabile e temperature estive anche sulla Marca con punte anche di 28-30°C ma il meteorologo di 3bmeteo.

Previsioni Meteo: settimana tra caldo intenso, anticiclone africano e rischio temporali Vai su X

Il caldo torna pian piano a farsi sentire: le previsioni meteo per martedì 15 luglio Vai su Facebook

Meteo, dopo i temporali da lunedì torna il caldo africano, temperature fino a 38 gradi; Meteo: Caldo in arrivo! Nuova fiammata africana si prepara a colpire l'Italia dalla prossima settimana; Caldo ma non troppo, l’estate non sta finendo: le previsioni meteo per la settimana.

Che tempo farà in settimana, anticiclone in arrivo ma niente caldo africano: le previsioni meteo di Sottocorona - L’aggiornamento sulle previsioni meteo di questa settimana del meteorologo Paolo Sottocorona. Riporta fanpage.it

Meteo: il caldo intenso sta per tornare, ecco quando e quanto durerà - Le previsioni meteo sottolineano il ritorno del caldo intenso. Secondo meteo.it