Nuovo murale al porto | il Nettuno barocco firmato da Ravo

"Vedo a colori" consegna a Civitanova un nuovo murale, frutto della collaborazione con il Tabula Rasa Festival e il progetto Tabula Urban Space. A firmare l’opera è Andrea Mattoni, in arte Ravo, artista di Varese conosciuto nel mondo per i suoi interventi in stile classico seicentesco, realizzati su muri e facciate urbane. È la prima volta che approda a Civitanova e lo fa, come lui stesso ha dichiarato, "per l’amicizia e la profonda stima che nutro per Giulio Vesprini e il suo progetto Vedo a colori, un esempio unico e concreto di arte urbana di qualità in Italia". Il murale, sul secondo corpo a ovest del mercato ittico, propone una personale interpretazione di " Nettuno e Anfitrite " (1644) del pittore barocco fiammingo Jacob Jordaens. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

