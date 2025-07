E se le cose non andassero così male per Tariff Man? Non siamo al gioco del What if, ma piuttosto al risultato di un sondaggio del Wall Street Journal tra una platea di 69 economisti. Può sembrare. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - I conti in tasca a Donald Trump