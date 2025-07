A Lavello insultano i vini lucani

Dal vostro inviato a Lavello. Il caro Renato Farina mi rimprovera il giustizialistico allineamento alla direzione antimafia di Potenza nel caso San Barbato (il resort di lusso che i magistrati ipotizzano sia stato costruito con i valori dei portavalori assaltati dai banditi di Cerignola). Turbato, ritorno dunque a San Barbato di Lavello. E riconosco di aver esagerato, scrivendo di “piccola Las Vegas”: adesso che guardo meglio è una Las Vegas microscopica, può sembrare sfarzosa solo grazie all’estrema modestia del contesto (“la Lucania legata alla sua sconsolazione”, come dice Franco Arminio). E comunque il cattivo gusto architettonico non è un reato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - A Lavello insultano i vini lucani

