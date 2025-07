Prefettura | Fusiello ai saluti il prossimo incarico a Trento Al suo posto arriva Signer

Il prefetto Isabella Fusiello diventer√† commissario del governo per la Provincia di Trento. E, a Macerata, prender√† il suo posto Giovanni Signer, attuale prefetto di Siracusa. Il Consiglio dei ministri, su proposta del titolare del Viminale Matteo Piantedosi, ha deliberato le nomine e il movimento dei prefetti. Giuseppe Petronzi √® destinato a svolgere le funzioni di prefetto di Trieste, anche con funzioni di commissario del governo per la Regione Friuli-Venezia Giulia, cessando dalla posizione di fuori ruolo presso la presidenza del Consiglio dei ministri, con incarico di commissario del governo per la Provincia di Trento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

