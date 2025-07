Il caso degli agenti infiltrati in Potere al popolo arriva al Parlamento Ue | l'interrogazione di Avs

Cinque agenti dell'antiterrorismo si sono infiltrati in Potere al popolo, partito politico di estrema sinistra che partecipa alle elezioni. Lo ha dimostrato Fanpage.it, sollevando un caso che - dopo le risposte ambigue del governo Meloni - oggi arriva al Parlamento europeo: un'interrogazione parlamentare, a prima firma di Ilaria Salis, chiederĂ alla Commissione Ue di prendere posizione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Carcere Ferrante Aporti, il caso in un’interrogazione dei Senatori: “Verificare atteggiamenti misogini e discriminatori verso agenti donne” - I senatori Pirro, Lopreiato, Bilotti, Marton, Licheri e Di Girolamo hanno scritto una interrogazione al Ministro della Giustizia in merito alla situazione del Carcere Ferrante Aporti di Torino, dove il 9 maggio si è tenuto un sit-in sindacale per denunciare presunti comportamenti discriminatori nei confronti di alcune agenti donne.

Il caso del candidato sindaco di New York arrestato dagli agenti dell’immigrazione. Brad Lander e lo scontro in tribunale – Il video - Brad Lander, tra i candidati democratici a sindaco di New York, è stato arrestato nel tribunale di Manhattan dagli agenti dell’anti-immigrazione (Ice) e accusato di aver aggredito un pubblico ufficiale.

Non si ferma il caso degli agenti infiltrati nei movimenti. Piantedosi è «pronto a riferire in aula» - Continua a scatenare polemiche la vicenda degli agenti infiltrati nel movimento studentesco Cambiare Rotta e in altre organizzazioni universitarie vicine alla sinistra.

Venerdi il governo risponderà in Parlamento sul caso di alcuni agenti infiltrati in Potere al Popolo. Il ministro dell’Interno Piantedosi si era detto pronto a riferire in aula, ma domani manderà il sottosegretario Prisco (FdI) a rispondere a un’interpellanza della 5S Vai su X

COSA NON TORNA NELLA RISPOSTA DEL GOVERNO SULL'INFILTRAZIONE DELLA POLIZIA IN POTERE AL POPOLO Il governo ha risposto alla prima delle tre interrogazioni parlamentari presentate dalle opposizioni sul caso dell'infiltrazione di agenti d Vai su Facebook

Abbiamo scoperto almeno cinque poliziotti infiltrati in Potere al Popolo: i documenti che lo provano - Attraverso documenti ufficiali siamo riusciti a scoprire l’intera operazione ai danni di Potere al popolo. Segnala msn.com

Cinque agenti sotto copertura infiltrati in Potere al Popolo: “Operazione illegittima, il governo risponda” - Un'inchiesta di Fanpage rivela il piano di infiltrazione della polizia in quattro città. Da pressenza.com