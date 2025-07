Busetto a processo Gli amici | Sosteniamolo

"Prima mi danno la gabbia per i cinghiali e poi mi denunciano come bracconiere". Si terrĂ giovedì alle 11 al Tribunale di Urbino il processo che vede sul banco degli imputati Andrea Busetto Vicari. L’accusa è quella di bracconaggio che sembra lontana da questo combattivo agricoltore da sempre attivo per denunciare i danni dei cinghiali alle colture, con interventi e proteste che sono arrivati anche in Senato. "Sono stato denunciato come se mi avessero preso nel bosco a mettere i lacci - aveva commentato Andrea Busetto Vicari -, invece avevo nei miei terreni una gabbia di cattura che conosce tutta Italia, avuta in comodato d’uso per metterla in funzione dalla Provincia e presso la quale spesso veniva proprio la polizia provinciale a prendere in carico i cinghiali catturati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

