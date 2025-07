La storia di Zafferano 3 Cuochi inizia a Milano, in via Cappellini, il 12 giugno 1935, con l’intuizione del fondatore Gianni Mangini che decide di rivoluzionare il mercato alimentare introducendo lo zafferano in polvere confezionato in bustine pre-dosate. A quell’epoca, un’innovazione senza pari per un prodotto che fino ad allora veniva venduto “sfuso” nelle drogherie ed era considerato d’élite. Questa innovazione ha portato lo zafferano da ingrediente pregiato riservato alle occasioni speciali a un uso nella cucina di tutti i giorni. L’inconfondibile confezione del marchio, col disegno di tre cuochi sorridenti in fila, fu realizzata un pittore inglese nel 1935 ed è rimasta pressochĂ© invariata fino ad oggi, diventando icona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lo Zafferano è milanese: "Oltre il risotto, un mondo"