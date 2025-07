La lunga corsa del sistema agricolo europeo per superare la dipendenza dai pesticidi

In poco piĂą di un secolo, dal 1900 al 2022, la popolazione mondiale è passata da 1,5 a circa 8 miliardi di abitanti, con un tasso di crescita 3 volte superiore rispetto all’intera storia dell’umanitĂ . Con l’attuale espansione demografica, pari a 97 milioni di nuovi abitanti l’anno, si prevede che entro il 2050 il mondo sarĂ abitato da circa  9-10 miliardi di persone. Uno dei fattori che hanno favorito l’aumento della popolazione globale è il profondo mutamento dell’agricoltura. La conversione delle pratiche agronomiche tradizionali in attivitĂ industriali e l’implementazione di tecnologie innovative ha migliorato il comparto agricolo sul piano produttivo e qualitativo. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La lunga corsa del sistema agricolo europeo per superare la dipendenza dai pesticidi

