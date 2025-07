Un nuovo corso per la Sales, che si divide in due società , senza però dimenticare il centro di ogni opera salesiana: i suoi valori, radicati nella tradizione e nell’attività educativa di ogni giorno. Nasce, infatti, la nuova società Sales Calcio, una società più competitiva con l’obiettivo della crescita sportiva ma con forti valori al centro del progetto, che si scorpora dalla storica polisportiva e dalla pallavolo, anche grazie al completamento del manto erboso al centro sportivo di via Gioberti, inaugurato pochi mesi fa dalla sindaca Sara Funaro. L’obiettivo è uno: crescere. Ma anche migliorare le prestazioni sportive, senza dimenticarsi il focus sull’educazione e la formazione, in un’ottica di sport sano e inclusivo, che metta al centro i ragazzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Sales cresce e raddoppia. Nasce la nuova società di calcio: "Un campo diverso, stessi valori"