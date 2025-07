Porto Corsini stremata dal traffico crociere

Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), ha presentato una proposta di mozione al consiglio comunale. " Porto Corsini stremata dal traffico crociere. Merita benefici compensativi", dice il consigliere. La sezione regionale della Corte dei Conti, precisando che "la normativa ambientale prevede misure di compensazione dei costi sociali da attività produttive, come deve intendersi il rigassificatore", ha richiamato il Comune di Ravenna a prestare molta attenzione agli "interventi in grado di apportare benefici compensativi alla collettività ", che la società Fsru di Sfinanzierà , con 20 milioni di euro, per risarcire i disagi alla popolazione di Punta Marina Terme e ridurre l’impatto ambientale negativo sul suo litorale e sul centro abitato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Porto Corsini stremata dal traffico crociere"

Oltre 2mila passeggeri a bordo della "Celebrity constellation": la grande nave da crociera attracca a Porto Corsini - È giunta oggi alla banchina di Porto Corsini la grande nave da crociera "Celebrity constellation". La possente imbarcazione ha portato allo scalo ravennate circa 2.

Porto Corsini, la Pigna: "Divieto di sosta il sabato sera per il mercato della domenica? È assurdo" - Un'ordinanza comunale impone il divieto di sosta nel parcheggio di via Po a Porto Corsini per permettere lo svolgimento del mercato della domenica.

“Una goccia nel mare”: subacquei e cittadini insieme per pulire Porto Corsini - Una giornata di volontariato e impegno civico si è svolta al raccordo presso l’Adriatico di Porto Corsini, dove oltre 50 persone hanno partecipato all’iniziativa di pulizia ambientale organizzata dalla Sottacqua Diving School in collaborazione con Plastic Free e Cuore e Territorio.

