InsideWar #31 – L’ira di Trump contro Putin

Care lettrici e cari lettori, sono le conseguenze politico-strategiche della sempre piĂą incontenibile ira di Donald Trump contro Vladimir Putin a dettare la linea della trentunesima puntata di InsideWar che esce oggi per InsideOver a cura di Paolo Mauri. Nella newsletter si legge della risposta di The Donald ai continui lassismi del Cremlino, con l’obiettivo esplicito di alzare la capacitĂ di difesa dell’Ucraina invasa ormai tre anni e mezzo fa dal Paese limitrofo. Trump parla a margine dell’incontro col segretario generale Nato Mark Rutte e annuncia nuovi invii di armi, nuove sanzioni entro 50 giorni se Mosca non farĂ la pace e una durissima critica del Cremlino. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Ucraina, Trump: "Putin è un tipo tosto ma non può ingannarmi" - Sono questi i due numeri sui quali punta Donald Trump per convincere Vladimir Putin: 17 Patriot da inviare in Ucraina per difenderla dagli attacchi aerei russi, e 50 giorni pr ... Lo riporta lastampa.it

Trump, ultimatum a Putin: “Dalla Nato subito armi a Kiev, pace o sanzioni tra 50 giorni” - Il leader con il segretario dell’Alleanza, Rutte: “Dai partner Patriot e missili offensivi”. Come scrive repubblica.it