Non sempre si ha consapevolezza del tempo che trascorre, o meglio degli anni che trascorrono. Questo può far bene all'umore ma trascurare i segnali che l'organismo invia può portare a ricadute negative in termini di salute, che in generale non andrebbe presa sottogamba a qualunque età. Ci sono però dei sintomi specifici che gli over 50 non dovrebbero ignorare: ecco quali sono, per rivolgersi tempestivamente al proprio medico di fiducia e fugare qualunque dubbio. Arti deboli. Il primo sintomo da non sottovalutare è la debolezza improvvisa a braccia o gambe - sempre che non si possieda un pregresso e già diagnosticato problema di parestesia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - 5 sintomi da non ignorare e cosa significano