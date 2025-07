Un monologo intenso e coinvolgente che racconta il dramma vissuto in prima persona da una giovane 15enne durante il golpe militare di Pinochet in Cile, nel settembre del 1973. Una rappresentazione che porta in scena il coraggio di una ragazza diventata donna matura, con le ferite ancora aperte ma anche con tanta voglia di narrare quello che è stato, per conservare il ricordo di chi ha perso la vita in quei tragici giorni, di chi l’ha rischiata per aiutare chi era in pericolo e di chi ha dovuto abbandonare il suo Paese, costretto all’esilio. È lo spettacolo teatrale dal titolo “ Le parole di Drina “, che verrà proposto giovedì alle 21. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La tragedia sotto Pinochet. Un monologo di coraggio