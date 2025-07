Tittia si gira verso il palco dei capitani, nerbo alzato. Duccio Cottini impassibile. Il pensiero in quegli istanti? "Non sono molto espansivo. E’ stata una soddisfazione enorme ma le emozioni non mi hanno travolto. Ero lì per svolgere un compito di grande responsabilità per il popolo che è poi arrivato sotto il palco. La dinamica di corsa, poi, non dava totale tranquillità . Un cavallo esordiente che ha avuto una serie di indecisioni fino all’ultima curva. Il ’manico’ si è visto ma non era tutto così scontato". A casa, la sera del Palio: sveliamo cosa ha detto ai suoi cari. "’Che grande soddisfazione’, all’esordio questo risultato non era pacifico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Faccia a faccia Cottini e Tittia, che vittoria