Milano e la città che sale Da Vittorini a Testori

Fabbrica del Vapore e Scalpendi presentano Milano città che sale: la prima mostra a episodi dedicata a celebrare lo spirito e la vitalità della città di Milano. Da oggi sino al 18 gennaio un viaggio unico che rende omaggio alla metropoli che, nel corso dei decenni, ha accolto menti brillanti e realtà sociali diverse, intrecciando connessioni che hanno plasmato una visione progettuale di respiro internazionale. La mostra è composta da sette episodiesposizioni, ciascuno della durata di 21 giorni, che raccontano insieme questa straordinaria storia collettiva attraverso il racconto del contributo di sette figure e movimenti emblematici dagli anni ’40 a oggi: da Elio Vittorini a Giovanni Testori e Albe Steiner, dal Laboratorio di comunicazione militante alla Milanottanta, fino alle più recenti esperienze di Paolo Rosa e Luisa Spinatelli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano e la città che sale. Da Vittorini a Testori

Milano città che sale, l'amore di Elio Vittorini per la città; Alla Fabbrica del Vapore di Milano la prima mostra a episodi visitabile anche in telepresenza robotica; Milano città che sale.