Chiara Croce | Dalla sanità ai giovani le priorità

Ha scelto il cortile di fronte al Dipartimento di salute mentale per lanciare la sua candidatura alle elezioni regionali per il Pd Chiara Croce, 30 anni, da tre anni e mezzo segretaria dei Giovani Democratici delle Marche. Una candidatura nata a Montegranaro che però vuole portare in tutte le Marche, partendo proprio dai temi più urgenti, su tutti quello della salute mentale e dei disturbi del comportamento alimentare: "Temi su cui lavoro da sempre, nel 2022 come Giovani democratici abbiamo preparato una proposta di legge per l’istituzione dello psicologo di base nelle Marche, da tre anni è in un cassetto di questa amministrazione di destra", spiega Chiara con il suo staff, ai piedi un paio di sneakers bianche realizzate per lei da un artigiano di Montegranaro, proprio a segnare i passi che vuole marcare in questo tempo: "Il 50 per cento dei giovani sotto i 35 anni soffrono di depressione e ansia e nessuno se ne sta occupando. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

