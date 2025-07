Simone Vagnozzi dedica un messaggio a Jannik Sinner | Sicuro che dopo Parigi saresti diventato ancora più forte

È il momento di godersi qualche giorno di stacco, dopo settimane piuttosto intense. Una chiusura gloriosa per Jannik Sinner e il suo staff a Londra, vista la vittoria di Wimbledon. La conquista del titolo dei Championships, battendo in finale Carlos Alcaraz, è la realizzazione di un sogno da parte del tennista altoatesino (n.1 del mondo) e anche di chi come Simone Vagnozzi ha la responsabilità di allenarlo e prepararlo nel migliore dei modi. Il tecnico italiano, a questo proposito, ha dedicato un messaggio al suo giocatore: “ È il sogno che avevo da bambino. Volevo vincerlo da giocatore, e poi l’ho vinto attraverso i tuoi colpi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Simone Vagnozzi dedica un messaggio a Jannik Sinner: “Sicuro che dopo Parigi saresti diventato ancora più forte”

