La Marecchiese? Dal governo solo un grande bluff

"La Marecchiese è un grande bluff". Parole dure quelle lanciate da Filippo Sacchetti sul futuro della Ss258, dopo anche l'ultimo intervento dell'onorevole Andrea Gnassi. Nel mirino ancora una volta il governo. "A Novafeltria, durante un incontro pubblico, l'ex viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami aveva affermato che 'il governo non accantona soldi per opere future, ma le finanzia a fasi progettuali ultimate'. Peccato che ad oggi, con il Decreto infrastrutture, sono stati previsti contributi per la progettazione di sei interventi in tutta Italia, ma la Marecchiese non c'è – dice il sindaco di Santarcangelo –.

