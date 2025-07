Il cantiere del centro commerciale in Massetana Romana nuovamente aperto. Ma solo per poco. E per attività limitate ed autorizzate. Non riprendono i lavori, come da molti era peraltro stato auspicato nei mesi scorsi dopo l’apposizione dei sigilli da parte dei militari del Nucleo investigativo dei carabinieri forestali e della polizia edilizia della Municipale, il 4 settembre scorso. Neppure un anno fa, a soli tre mesi dall’inaugurazione del centro commerciale realizzato da Esselunga destinato a dare lavoro ad un centinaio di persone già selezionate, oltre ad ospitare due sale cinematografiche. Da allora tutto è rimasto congelato, come quando gli investigatori entrarono in cantiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cantiere in Massetana, via una gru. Poi sarà rimossa quella più grande