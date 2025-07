Il nodo del ponte sull’Adda L’idea dei tapis roulant per evitare stravolgimenti

Tapis roulant al posto dei binari per trasportare i passeggeri da una parte all’altra del vecchio ponte San Michele, come i marciapiedi mobili negli aeroporti. È la proposta di Fabio Maria Roberto Andreotti, architetto di Verderio. Una soluzione, la sua, che permetterebbe di salvaguardare lo storico viadotto in ferro costruito tra il 1889 e il 1889 tra Paderno d’Adda e Calusco che dovrebbe essere dimesso entro il 2030 o poco oltre, e di non dover costruire un nuovo costoso ponte, con annessi espropri, demolizioni di edifici, aumento di traffico, distruzione della valle dell’Adda. Il San Michele è un ponte sia viario, con una strada al livello superiore, sia ferroviario, con i binari che corrono al livello inferiore, in una sorta di tunnel subito sotto il piano viario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Š Ilgiorno.it - Il nodo del ponte sull’Adda. L’idea dei tapis roulant per evitare stravolgimenti

