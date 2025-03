Ilrestodelcarlino.it - Caso Pierina, l’interrogatorio di Dassilva: “Così smonteremo le accuse di Manuela”

Rimini, 15 marzo 2025 – Come una partita a scacchi. L’ultima mossa, i legali di Louis, l’hanno fatta venerdì sera al termine dell’udienza sugli incidenti probatori sul Dna, sui telefoni e gli altri dispositivi del senegalese e – soprattutto – sul filmato della famosa cam3, la telecamera della farmacia. Scarcerazione immediata diLe dichiarazioni diBianchi Manda il Dna di Louis e la Cam3 non regge Le fotografie inviate all’ex amante Bruzzone: “Le dichiarazioni di lei non sono credibili” La difesa: “potrebbe essere vittima di minacce” Scarcerazione immediata diUna maratona in aula durata 11 ore, alla fine della quale gli avvocati Riario Fabbri e Andrea hanno chiesto al gip la scarcerazione immediata di, l’unico in carcere (da luglio) per l’omicidio diPaganelli.