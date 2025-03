Iodonna.it - Dove la natura detta il ritmo e il turismo riscopre la lentezza

Leggi su Iodonna.it

Sao Miguel (Azzorre), 12 mar. (askanews) – Per chi non c’è mai stato è l’arcipelago del famoso anticiclone, quello che porta bel tempo in Italia, con cieli limpidi e clima asciutto. Ma chi arriva davvero su queste isole – siamo alle Azzorre – scopre un mondo ben diverso: clima umido, vegetazione rigogliosa, foreste sempreverdi e un’incredibile scenariole. Ecco perché c’è chi le chiama le Hawaii d’Europa: foreste di laurifoglie, felci giganti e muschi, praterie verdissime e l’impressionante quantità di ortensie che costeggiano le strade.Come le Hawaii, le Azzorre sono isole di origine vulcanica, con crateri spenti, laghi, imponenti montagne e coste frastagliate, scogliere nere di lava e spiagge di sabbia scura.Le Azzorre sono uno di quei luoghi che sembrano ancora respirare al lorole.