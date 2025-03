Ilfattoquotidiano.it - Napoli-Inter, la sfida scudetto finisce 1-1: Billing risponde a Dimarco

Latra1 a 1. I nerazzurri restano in testa alla classifica con un punto di vantaggio, ma dopo la magia di Federicosu punizione avevano assaporato il sogno di una fuga. Ilinvece ha riacciuffato il match all’87esimo grazie al subentrato: un pari meritato da parte degli uomini di Antonio Conte, che hanno giocato nella metà campo avversaria per tutto il secondo tempo. Simone Inzaghi invece ha provato a vincerla “alla Conte”, chiudendosi con la difesa a 4 dopo l’infortunio dello stesso. Il muro nerazzurro ha retto fino a pochi minuti dal 90esimo, ma nel recupero l’ha perfino rischiato di perderla.Articolo in aggiornamentoL'articolo, la1-1:proviene da Il Fatto Quotidiano.