Tentano di truffare lo chef Bugiani: "Chiesti 30mila euro"

Pistoia, 19 febbraio 2025 – “Pronto? Il signor? Siamo della banca. Tutti i centralini sono stati sequestrati, perché c’è un tentativo di frode in corso. Lei dovrebbe urgentemente spostare i soldi che ha sul suo conto corrente”. Questo il contenuto della telefonata che ha ricevuto ieri mattina, il noto ristoratore Checco, della Locanda del Capitano in via Stracceria, a due passi dalla Sala. Ma lui ci tiene subito a precisare che non ci è cascato. “Certo ho fatto le mie verifiche perché mi sono allarmato, è chiaro”, spiega. La telefonata è stata fatta sul cellulare diieri mattina alle 11. Un fatto strano, il numero di telefono sembrava essere quello della filiale dell’istituto di credito nel quale il ristoratore ha il suo conto corrente. “Lo avevo registrato sul cellulare perciò inizialmente li ho ascoltati”, spiega ancora.