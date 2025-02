Spazionapoli.it - “Okafor? Anche stavolta De Laurentiis avrà ragione”: la sentenza dell’ex Napoli

Leggi su Spazionapoli.it

L’arrivo di Noahnon ha soddisfatto a pieno la piazza azzurra: è arrivata laattaccante del. Ilha chiuso la sessione invernale di calciomercato con l’arrivo di Noah, elemento che va inserendosi all’interno del comparto offensivo della squadra di Antonio Conte. Cosi l’allenatore degli azzurri potrà contare su un calciatore che ha delle qualità indiscutibili ma che, come ammesso dallo stesso Conte, non è ancora entrato in condizione.La piazza, però, non è convinta dell’arrivoMilan: molti, infatti, si aspettavano qualcosa di più dalla società partenopea soprattutto considerando l’addio di Khvicha Kvaratskhelia che proprio nella sessione invernale di mercato è partito alla volta di Parigi.Notizie calcio, l’ex azzurro premia il colpoCristiano Lucarelli, ex attaccante del, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, soffermandosi proprio sul colpoe su quanto potrà dare alla squadra partenopea da qui al termine della stagione.