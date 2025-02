Quotidiano.net - Il fenomeno Lucio Corsi. Chitarre, Maremma e tortelli: “È il nostro barone rampante”

Castiglione della Pescaia (Grosseto), 18 febbraio 2025 – “Quando è qui, a casa sua, ogni mattina viene al bar e prende sempre un cappuccino, una pasta e un succo di frutta. Sempre così, è sempre lo stesso. Pensi che al festival si è presentato con gli stivali che porta tutti i giorni e con lo stesso cappello”. Mentre giri per Vetulonia, un cespuglio di case aggrappate ad una delle colline più ricche di testimonianze archeologiche dell’intera(etrusche, soprattutto), ti rendi subito conto di quanto Sanremo abbia cambiato: niente. Giri, fai domande e scopri che il “folletto-menestrello-marziano” (come lo ha definito la sindaca di Castiglione della Pescaca, Elena Nappi) sul palco non ha portato un personaggio ma una persona. La sostanza invece dell’apparenza, la spontaneità invece che il politicamente corretto.