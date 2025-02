Agi.it - Chivu è il terzo reduce del Triplete ad allenare in serie A

AGI - Cristian, che ha appena firmato un contratto peril Parma fino al giugno 2026, è ilcalciatore dell'Inter dela sedere su una panchina diA, dopo Thiago Motta e Dejan Stankovic. Il 44enne ex difensore romeno aveva mosso i suoi primi passi da tecnico proprio nel settore giovanile nerazzurro, tra il 2018 e il 2024: tutta la trafila dall'Under 17 fino alla Primavera, guidata per tre stagioni con lo scudetto conquistato al primo tentativo. L'Inter di Josè Mourinho che nel 2010 conquistò scudetto, Coppa Italia e Champions si è rivelata una piccola fucina di tecnici. Se Esteban Cambiasso, vero 'allenatore in campo' di quell'Inter, si è limitato a una fugace esperienza nello staff tecnico della Colombia, il connazionale Walter Samuel dal 2018 fa parte dello staff tecnico del ct Lionel Scaloni nella nazionale Albicelesete campione del mondo.