Barcellona primo in Liga… con l’aiutino Annullato un gol nettamente regolare al Rayo Vallecano VIDEO|Estero

2025-02-18 00:36:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Ilapprofitta dei passi falsi di Real e Atletico Madrid che avevano entrambe pareggiato. La squadra di Flick batte ilValecano con un rigore trasformato da Robert Lewandowski nella prima parte della gara. Con questi tre punti i catalani si portano in testa alla classifica con 51 punti, gli stessi del Real Madrid. Gli ospiti però protestano. Sul punteggio di uno a zero per i blaugrana infatti è stata annullata una rete che, vedendo le immagini, era assolutamente. Come si vede nel video, infatti, de Frutos partiva ampiamente in posizione buona quando aveva segnato l’1-1 pari. Per gli arbitri, un altro giocatore – che lui sì era in offside – rientrando dalla sua posizione ha impattato su Inigo Martinez che stava tentando di intervenire.