.com - Dell XPS 14: notebook con Windows 11 scontato di 400€

Leggi su .com

Se stai cercando unpotente e raffinato, ilXPS 14 potrebbe essere la scelta perfetta per te. Grazie a una promozione speciale, puoi risparmiare bensu questo laptop di fascia alta, dotato di11 e specifiche di ultima generazioneRicorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento e di conseguenza i prezzi possono variare e differire da quelli seguenti per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acquistarlo.Migliori offerte Amazon su iPhone 16 Pro Max, robot aspirapolvere, Laptop e friggitrici ad ariaXPS 14diAcquista su AmazonASUS TUF Gaming A16 FA608WV#B0D5RG4B89,con Monitor da 16? Anti-glare, 144Hz, Processore AMD Ryzen AI 9 HX 370, RAM 32GB, 2TB SSD PCIE, NVIDIA® GeForce RTX™ 4060, WIN 11 HOME, GrigioPrezzodel 27%: 1.