Pechino ha messo ancora nel mirino la narrativa erotica gay

In un'epoca in cui la libertà di espressione dovrebbe essere celebrata, Pechino affonda ancora di più il colpo sulla narrativa erotica gay. Una recente ondata di interrogatori ha colpito decine di scrittori e scrittrici cinesi, mentre il Partito Comunista intensifica la stretta sul genere Boys’ Love (BL). La domanda che sorge spontanea è: quali saranno le conseguenze di questa censura sulla libertà di raccontare storie d’amore tra uomini?

In Cina una trentina di scrittori e scrittrici sono state interrogate dalle autorità per aver pubblicato romanzi erotici gay. Il Partito Comunista Cinese ha imposto una nuova stretta, molto più rigida delle precedenti, nei confronti del cosiddetto Boys’ Love (BL), un genere narrativo che racconta storie d’amore e relazioni romantiche (e sessuali) tra personaggi maschili. Questi romanzi rosa, molto popolari tra le ragazze, sono letti principalmente online e vengono per lo più scritti da donne molte delle quali sono state processate per oscenità, multate o addirittura condannate a pene detentive per aver prodotto e diffuso contenuti ritenuti osceni. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Pechino ha messo ancora nel mirino la narrativa erotica gay

