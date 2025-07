Si metteva in congedo parentale e andava a lavorare in Arabia Saudita | accusato professore

Un insegnante in cda congedo parentale si trasferisce in Arabia Saudita, ma le sue azioni sollevano sospetti. Segnalato alla Guardia di Finanza, è accusato di truffa e danno erariale superiore a 1,3 milioni di euro. Un caso che scuote il mondo dell’istruzione e della legalità , sollevando interrogativi sulla trasparenza e la responsabilità dei professionisti. La vicenda si avvia a un intenso sviluppo giudiziario.

Il docente è stato segnalato alla guardia di finanza e l'accusa è di truffa con presunto danno erariale da oltre 1,3 milioni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Si metteva in congedo parentale e andava a lavorare in Arabia Saudita: accusato professore

In questa notizia si parla di: metteva - congedo - parentale - andava

Si metteva in congedo parentale, poi andava a lavorare in Arabia Saudita: accusato un professore - Un insegnante di elettrotecnica presso una scuola superiore di Pisa, ma anche ingegnere all’estero durante il congedo parentale, si è trovato coinvolto in un caso sorprendente.

Pisa, professore si metteva in congedo parentale ma andava a lavorare in Arabia: truffa milionaria Vai su X

Si metteva in congedo parentale, poi andava a lavorare in Arabia Saudita: accusato un professore; Pisa, professore si metteva in congedo parentale ma andava a lavorare in Arabia: truffa milionaria; Professore si metteva in congedo parentale e andava lavorare in Arabia Saudita.

Pisa, professore si metteva in congedo parentale ma andava a lavorare in Arabia: truffa milionaria - Si assentava da scuola mettendosi in congedo parentale e invece volava in Medio Oriente per svolgere lavori con contratti dorati. Da informazione.it

Professore in congedo parentale ma lavora come imprenditore in Medio Oriente - Un professore si era fatto mettere in congedo parentale ma si è scoperto che era al lavoro in Medio Oriente come imprenditore. Secondo tg.la7.it