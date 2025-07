Pronostico Vasco da Gama-Botafogo | non succede da più di un anno

Il match tra Vasco da Gama e Botafogo, in programma sabato alle 23:30, è atteso con grande curiosità dagli appassionati di Brasileirão. Questa sfida, che non si verificava da oltre un anno, mette in palio punti importanti, con il Botafogo che torna in campo dopo aver impressionato al Mondiale per Club, anche battendo il Psg. Pronostico: una partita aperta a ogni risultato, ma i tifosi si aspettano una sfida avvincente e ricca di sorprese.

Vasco-Botafogo è una partita della tredicesima giornata del Brasileirao e si gioca sabato alle 23:30: tv, probabili formazioni, pronostico. Sono cinque al momento i punti in classifica che dividono queste due squadre. A favore del Botafogo, che torna a giocare in Patria dopo aver fatto una buona figura al Mondiale per Club soprattutto per aver battuto quella squadra che al momento fa davvero un altro sport in questo mondo: il Psg. Pronostico Vasco-Botafogo: non succede da più di un anno (Lapresse) – Ilveggente.it Ma c’è da tornare subito ad essere concentrati in campionato perché non è che la classifica sia così tranquilla. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Vasco da Gama-Botafogo: non succede da più di un anno

