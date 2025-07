Garante | via da web video autopsia Poggi

Il Garante privacy interviene con fermezza per proteggere la dignità di Chiara Poggi, bloccando immediatamente la diffusione online di un video dell'autopsia. Un'azione decisa in risposta alla pubblicazione a pagamento che violerebbe le normative e l'etica giornalistica. La questione sottolinea l'importanza di rispettare i limiti legali e deontologici nella diffusione di materiali sensibili, ribadendo che la tutela della privacy resta una priorità imprescindibile nel nostro sistema.

11.00 Il Garante privacy ha adottato, d'ufficio e in via d'urgenza,un provvedimento di blocco nei confronti di un soggetto che ha diffuso sul web, a pagamento, un video dell'autopsia di Chiara Poggi, la 26enne trovata morta in casa a Garlasco nel 2007, il cui caso è stato riaperto. L'Autorità avverte i media e i siti web che l'eventuale diffusione delle immagini risulterebbe illecita in quanto in contrasto con le regole deontologiche dei giornalisti e la normativa privacy. "Lesione gravissima della dignità della vittima e dei familiari", si riferisce. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it