Classifica Album 4-10 luglio | Uforia di Tony Boy mantiene la vetta

La scena musicale italiana si svela ancora una volta tra sorprese e conferme nella classifica album dal 4 al 10 luglio. Tony Boy, Ultimo e Olly dominano la top ten, mentre i Pinguini Tattici Nucleari ritornano tra i protagonisti con "Hello World". La corsa agli ascolti è più viva che mai, e questa settimana ci regala un panorama ricco di talenti pronti a scalare le vette delle chart. Scopriamo insieme i dettagli di questa vibrante classifica.

Nelle posizioni più alte della Classifica Album redatta da Fimi e Gfk riferita alla settimana dal 4 al 10 luglio, troviamo un nuovo trio di artisti italiani composto da Tony Boy, Ultimo ed Olly. Hello World dei Pinguini Tattici Nucleari apre la top ten, nella quale rientra salendo dalla #12 alla #10. Il sesto lavoro in studio del gruppo di Riccardo Zanotti certificato doppio platino, ha raggiunto la vetta della chart successivamente alla sua pubblicazione avvenuta lo scorso 6 dicembre. In salita anche Lazza con Locura che recupera quattro posizioni, raggiungendo la #9 (dalla #13): l'album dell'artista meneghino è stato anticipato dai singoli 100 Messaggi, presentata al 74esimo Festival di Sanremo e Zeri In Più (Locura), pubblicata una settimana prima della release del lavoro in studio e che vede il feat.