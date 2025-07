Assegnazioni provvisorie 2025 26 | si conoscerà la disponibilità dei posti prima della domanda ci sono delle percentuali? Pillole di Question Time

Sei interessato alle assegnazioni provvisorie 2025/26? Durante il Question Time del 9 luglio su OrizzonteScuola TV, Andrea Carlino e Chiara Cozzetto di ANIEF hanno svelato novità importanti sulla disponibilità dei posti e le percentuali di distribuzione. Queste informazioni cruciano per pianificare al meglio la domanda. Ma cosa emerge nel dettaglio? Scopriamolo insieme in questo approfondimento.

Nel question time del 9 luglio 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto (ANIEF), è stato affrontato il tema delle assegnazioni provvisorie, con particolare attenzione alla questione della disponibilità dei posti e alla loro distribuzione. L'articolo Assegnazioni provvisorie 202526: si conoscerà la disponibilità dei posti prima della domanda, ci sono delle percentuali? Pillole di Question Time . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: assegnazioni - provvisorie - disponibilità - posti

Assegnazioni provvisorie 2025/26: tempistica, criteri, scadenze e novità ministeriali [Chiarimenti] - Le assegnazioni provvisorie 2025/26 sono regolate da scadenze annuali stabilite dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Assegnazioni provvisorie, consulenza personalizzata. Posti limitati, prenota la tua data. Solo 35 euro Vai su X

Assegnazioni provvisorie, consulenza personalizzata. Posti limitati, prenota la tua data! LINK AL PRIMO COMMENTO Vai su Facebook

Assegnazioni provvisorie 2025/26, indicazioni per docenti assunti da GPS sostegno e concorso PNRR1. RISPOSTE AI QUESITI; IMMISSIONI IN RUOLO 2025, GPS 2025/26, UTILIZZAZIONI ED ASSEGNAZIONI PROVVISORIE 2025/2026: LA POSSIBILE TEMPISTICA- L'ESTATE ROVENTE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA; Posti disponibili per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, ci sono circa 100mila posti di sostegno in deroga all'organico dell'autonomia.