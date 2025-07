Sfruttamento della prostituzione uno degli imputati ottiene i domiciliari con braccialetto

Lecce si apre a un nuovo capitolo di giustizia: Lichko Samuilov, giovane bulgaro coinvolto in un’organizzazione di sfruttamento della prostituzione tra Bulgaria e Italia, torna a casa con i domiciliari e un braccialetto elettronico. Una decisione che solleva interrogativi e riflessioni sul percorso di recupero e sulle misure di controllo. La vicenda continua a scuotere l’opinione pubblica, portando alla luce le sfide della lotta contro il crimine organizzato.

LECCE - Ha lasciato il carcere Lichko Samuilov, il 25enne bulgaro coinvolto nell’inchiesta su un’associazione dedita allo sfruttamento della prostituzione tra Bulgaria e Italia. L’uomo, detenuto dal marzo 2024, ha ottenuto i domiciliari presso l’abitazione di un familiare, sotto controllo del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

