Pecorino Sudtirol ora è anche ufficiale | l’attaccante lascia la Juventus Next Gen in prestito Il comunicato dei due club

Emanuele Pecorino ha ufficialmente lasciato la Juventus Next Gen per approdare al Südtirol in prestito, sancendo una nuova avventura nel suo cammino professionale. La decisione, comunicata dai due club, segna un passo importante per il giovane attaccante classe 2001, che ora avrà l’opportunità di mettersi in mostra in una realtà ambiziosa. La sua crescita sarà da seguire con attenzione: il futuro si apre davanti a lui con nuove sfide e possibilità.

Pecorino Sudtirol, ora è anche ufficiale: l'attaccante classe 2001 lascia dunque la Juventus Next Gen in prestito. Il comunicato dei due club. Come anticipato da nella giornata di ieri, Emanuele Pecorino è un nuovo giocatore del Sudtirol. Dopo il mancato riscatto da parte del Frosinone, l'attaccante classe 2001 era tornato momentaneamente alla Juventus Next Gen, ma ora il suo futuro è stato definito: giocherà in Alto Adige in Serie B, con l'accordo che è stato raggiunto sulla base di un prestito. COMUNICATO JUVE – È ufficiale la cessione in prestito fino al 30 giugno 2026 di Emanuele Pecorino al Sudtirol: l'attaccante classe 2001 disputerà quindi la stagione 20252026 nuovamente in Serie B.

