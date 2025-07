Esercito taiwanese simula potenziale attacco marittimo cinese

In un'area di crescente tensione internazionale, Taiwan mette in scena una simulazione di attacco marittimo cinese, rafforzando la sua difesa con esercitazioni all’avanguardia. La grande operazione "Han Kuang" coinvolge sistemi missilistici di ultima generazione provenienti dagli Stati Uniti, testimoniando l’importanza strategica dell’isola nel contesto geopolitico attuale. Un segnale forte che evidenzia come la regione resti al centro degli equilibri mondiali, pronti a rispondere a ogni sfida.

Roma, 12 lug. (askanews) - L'esercito taiwanese ha collocato ostacoli esplosivi alla foce del fiume Tamsui per simulare un potenziale attacco marittimo cinese, mentre è da poco iniziata la più grande esercitazione militare annuale di Taiwan, "Han Kuang", che si tiene dal 9 al 18 luglio e vede la partecipazione di nuovi sistemi missilistici ad alta tecnologia forniti dagli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Esercito taiwanese simula potenziale attacco marittimo cinese

