Nella città aperta le donne delle élites aristocratiche contribuirono alla Resistenza offrendo il loro ingegno la loro sensibilità le loro conoscenze e il loro personale sacrificio

Nella città aperta e fervente di Milano, le donne delle aristocrazie contribuivano con il loro ingegno, sensibilità e sacrificio alla resistenza contro l'oppressione. Il 3 aprile 1944, pochi giorni dopo l’attacco di Via Rasella, gli uomini della banda Koch fecero irruzione in via Gregoriana 5 per controllare i presenti. La Resistenza femminile viene oggi celebrata con lo spettacolo ‘Nome di battaglia Lia’, testimoniando il coraggio di chi ha scritto pagine di storia con forza e determinazione.

I l 3 aprile del 1944, pochi giorni dopo l'attacco di Via Rasella, fanno irruzione in via Gregoriana 5 gli uomini della famigerata banda Koch per controllare i presenti. Liberazione, Milano celebra resistenza femminile con spettacolo 'Nome di battaglia Lia' X Vengono arrestati Simonetta e Mita, figlie di Giovanni Antonio Colonna di Cesarò e Barbara Antonelli, e i loro fidanzati Gaio Visconti Modrone e Uberto Corti; presente a questa «innocua riunione» anche il marchese Paternò delle Sciare. I cinque verranno condotti a Regina Coeli e due di loro a Via Tasso. Si scoprirà che Corti e Paternò delle Sciare con l'aiuto del Padre Procuratore di San Gregorio al Celio, don Bernardo Ignesti, erano a capo di una banda partigiana, il Comando partigiano, a sostegno del Fronte militare clandestino.

