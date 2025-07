Allestisce un lido abusivo sulla spiaggia libera | scatta il sequestro

In un intervento deciso sulla costa di Castellammare di Stabia, forze dell'ordine unite hanno sgominato un lido abusivo, sequestrando attrezzature e denunciando il responsabile. La lotta all'abusivismo balneare rappresenta un passo fondamentale per tutelare il nostro patrimonio naturale e garantire un turismo sostenibile. Un segnale forte che la legalità sulla spiaggia non può essere trascurata: la voglia di mare deve rispettare le regole.

A Castellammare di Stabia i carabinieri e gli agenti della polizia locale, insieme ai militari della capitaneria di porto, hanno effettuato un servizio a largo raggio sul litorale e sule spiagge libere volto alla repressione dell’abusivismo. Durante le operazioni un 62enne è stato denunciato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

