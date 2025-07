Muore sepolto in una buca di sabbia Il padre | Non ha avuto il tempo di gridare

Una tragedia improvvisa scuote la tranquilla spiaggia di Montalto di Castro: un ragazzo di 17 anni, intento a giocare con i fratellini, perde la vita quando le pareti di una buca di sabbia crollano sopra di lui. In un attimo, il divertimento si trasforma in una tragedia senza precedenti, lasciando i familiari sgomenti e il ricordo di un momento che avrebbe potuto essere evitato.

La tragedia sulla spiaggia di Montalto di Castro. Il ragazzo 17enne aveva cominciato a scavare giocando con i fratellini: «Ad un certo punto, forse per il caldo, deve essersi accasciato», racconta il genitore. Le pareti sono crollate, lui non ha avuto la forza per rialzarsi: il ritrovamento dopo 40 minuti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Muore sepolto in una buca di sabbia. Il padre: «Non ha avuto il tempo di gridare»

In questa notizia si parla di: avuto - muore - sepolto - buca

Hailey Bieber: «Ho avuto un'emorragia post parto ed è stato spaventoso. Ero serena, ma sanguinavo tanto. La gente muore per questo, il pensiero mi ha attraversato la mente» - Hailey Bieber ha condiviso il suo’esperienza di un’emorragia post parto, un evento spaventoso e potenzialmente grave che colpisce dal 5 al 15% delle donne.

Scava una buca nella sabbia: muore sepolto a 17 anni. Vani i tentativi di soccorrere il giovane che fino a poco prima stava giocando con i fratellini... Vai su Facebook

17enne scava una buca in spiaggia e muore sepolto dalla sabbia #Pomeriggio5 Vai su X

Morto sepolto sotto la sabbia, il racconto del padre: Non ha gridato, ero a due metri e non mi sono accorto di nulla; Sepolto sotto la sabbia, 40 minuti per localizzare Riccardo; Muore sepolto in una buca di sabbia. Il padre: «Non ha avuto il tempo di gridare».

Muore sepolto in una buca di sabbia. Il padre: «Non ha avuto il tempo di gridare» - Il ragazzo 17enne aveva cominciato a scavare giocando con i fratellini: «Ad un certo punto, forse per il caldo, deve essersi accasciato», racconta il ... Come scrive vanityfair.it

Tragedia a Montalto di Castro: ragazzo muore sepolto in una buca di un metro e mezzo scavata in spiaggia - Un ragazzo aveva scavato un'enorme buca in spiaggia, ma le pareti gli sono franate addosso, seppellendolo e soffocandolo. Si legge su tg.la7.it