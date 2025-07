L' arte di Diana Migliorato colora l' estate di Predazzo con la mostra Macchie 2025

predazzo si trasforma in un vivace palcoscenico di creatività con "MACCHIE 2025" di Diana Migliorato. Questa personale, che fino al 13 luglio invita gli spettatori a immergersi in un universo di colori, texture e profonde emozioni, promette di regalare un’estate all’insegna dell’arte e dell’espressione. La mostra...

Predazzo si prepara ad accogliere una nuova esperienza artistica con la mostra "MACCHIE 2025", personale dell'artista Diana Migliorato, che fino al 13 luglio trasformerà le sale espositive al piano terra del Municipio in un affascinante percorso tra colori, materia e introspezione.

Mostra “MACCHIE di Colore” di Diana Migliorato al Municipio di Predazzo; Macchie... di colore a Predazzo, 20 giugno - 13 luglio 2025; Macchie... di colore.

